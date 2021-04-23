Россия предложила обсудить в Донбассе Минские соглашения

https://static.news.ru/photo/b5917b10-a437-11eb-875e-96000091f725_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт в Донбассе невозможно решить без прямых переговоров между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками. В связи с этим Россия считает необходимым всем участникам «нормандского формата» до 27 апреля встретиться в Донбассе, заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что к диалогу должны быть привлечены представители не только России, Франции, Германии и Украины, но и делегаты от ДНР и ЛНР, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на «конструктивное, открытое и честное обсуждение» стратегических вопросов реализации Минских соглашений, а также проблем выполнения условий перемирия.

Подтверждаю своё предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — отметил Козак.

Это необходимо в том числе и потому, добавил он, что Киев нацелен на уклонение от диалога с Донецком и Луганском, а не на достижение мира в Донбассе. По его мнению, «те, кто выступает против прямого взаимодействия конфликтующих сторон, не могут или не хотят извлечь уроки из мировой исторической практики». Ни один конфликт в мире ещё не был разрешён без достижения прямых политических договорённостей между сторонами конфликта, напомнил Козак.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

21 апреля Песков заявил, что официальных запросов о переговорах со стороны Зеленского к Путину в последнее время не поступало. На следующий день он проинформировал, что главе государства доложили о предложении украинского лидера провести встречу. Глава РФ ответит, если посчитает нужным, пообещал он.