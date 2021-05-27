Россия отказала Украине в экстрадиции Януковича

https://static.news.ru/photo/ed655ee6-bf10-11eb-b64e-96000091f725_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти отказали Украине по запросу о выдаче бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом рассказала генпрокурор государства Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина 24».

Мы подавали [запрос] об экстрадиции, РФ нам отказала, — рассказала она.

Она отметила, что Киев намерен снова попросить Москву выдать экс-главу Украины.

После Евромайдана Янукович покинул территорию Украины и выехал в Россию. Позже его обвинили в «узурпации власти». Было заведено уголовное дело, фигурантами которого значились сам экс-президент, а также ряд высокопоставленных чиновников и судьи Конституционного суда.

В 2019 году Оболонский районный суд Киева заочно назначил Януковичу 13 лет лишения свободы по делу о государственной измене. В 2020 году Киевский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В феврале 2021 года Верховная рада приняла постановление о событиях на Евромайдане, в котором сказано, что узурпация власти в 2010–2014-х годах Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека. Согласно документу, президент создал преступный режим, который поддерживала Россия, и действовал вопреки национальным интересам своей страны.