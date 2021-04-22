Россия не покинет Совет Европы из-за резолюции ПАСЕ по Навальному

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Россия не выйдет из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после принятия резолюции по делу оппозиционного блогера Алексея Навального, пока руководство страны не примет соответствующее решение. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести. <...> Пока не принято соответствующего решения руководства России в отношении членства в этой международной организации, мы будет упорно работать в ПАСЕ, — цитирует ТАСС парламентария.

Ранее ПАСЕ потребовала освободить Навального до очередного заседания ассамблеи, которое пройдёт с 7 по 9 июня. Решение ПАСЕ предполагает, что к этому времени российский блогер должен быть на свободе.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».

Как сообщалось, 21 апреля в столице и ряде крупных городов прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. Несмотря на то что организаторы акций накануне обещали вывести на улицы до полумиллиона людей, реальные цифры оказались значительно меньше. Так, по подсчётам полиции, в Москве собралось 4 тысячи человек, «Открытые медиа» насчитали 25 тысяч.