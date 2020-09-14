Россия настаивает на удовлетворении запроса в Германию о лечении Навального

Российская сторона настаивает на удовлетворении нового запроса Генеральной прокуратуры РФ в Германию о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Россия может обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с отравлением оппозиционера.
14 сентября Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ дополнительный запрос об оказании правовой помощи с просьбой предоставить информацию, касающуюся лечения и обследования Алексея Навального немецкими медиками. Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса, — подчеркнула политик.
Захарова также напомнила, что для завершения доследственной проверки в целях возможного возбуждения уголовного дела в России по делу Алексея Навального необходимо наличие клинических проб политика.
Запрошенные пробы необходимы для завершения доследственной проверки, проводимой российскими правоохранительными органами по фактам заболевания и госпитализации А. Навального, срок которой был продлён до 20 сентября. Согласно российскому законодательству, она является непременным условием для возможного возбуждения уголовного дела, поскольку следов отравления по итогам обследования пациента врачами в Омске 21 и 22 августа обнаружено не было, — говорится в распространённом комментарии Захаровой.
Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».
7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких. По
Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и диагностики оппозиционера. Ответа пока не последовало. Национальная медицинская палата РФ также предложила немецким коллегам сформировать экспертную группу для того, чтобы установить основную причину случившегося с политиком.
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