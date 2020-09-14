Россия настаивает на удовлетворении запроса в Германию о лечении Навального

https://static.news.ru/photo/4217b054-f6b9-11ea-9da6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Российская сторона настаивает на удовлетворении нового запроса Генеральной прокуратуры РФ в Германию о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Россия может обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с отравлением оппозиционера.

14 сентября Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ дополнительный запрос об оказании правовой помощи с просьбой предоставить информацию, касающуюся лечения и обследования Алексея Навального немецкими медиками. Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса, — подчеркнула политик.

Захарова также напомнила, что для завершения доследственной проверки в целях возможного возбуждения уголовного дела в России по делу Алексея Навального необходимо наличие клинических проб политика.

Запрошенные пробы необходимы для завершения доследственной проверки, проводимой российскими правоохранительными органами по фактам заболевания и госпитализации А. Навального, срок которой был продлён до 20 сентября. Согласно российскому законодательству, она является непременным условием для возможного возбуждения уголовного дела, поскольку следов отравления по итогам обследования пациента врачами в Омске 21 и 22 августа обнаружено не было, — говорится в распространённом комментарии Захаровой.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких. По данным газеты Der Spiegel, в настоящее время российский оппозиционер уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и диагностики оппозиционера. Ответа пока не последовало. Национальная медицинская палата РФ также предложила немецким коллегам сформировать экспертную группу для того, чтобы установить основную причину случившегося с политиком.