https://static.news.ru/photo/f7cdffd2-54d1-11ea-a95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о новом законопроекте. По его словам, Россия намерена упростить выдачу гражданства для жителей четырёх стран.

В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, — цитирует депутата портал argumenti.ru.

Отмечается, что для получения паспорта им не придётся доказывать своё материальное положение.

Как писал NEWS.ru в апреле 2019 года, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации, в котором потребовало от РФ незамедлительно прекратить выдачу российских паспортов.