Россия и Зимбабве обсудили усиление экономических связей

Товарооборот между Россией и Зимбабве необходимо наращивать, заявил директор департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иван Кущ. Он обсудил вопросы сотрудничества с послом Зимбабве в России Майком Николасом Санго, сообщает NVL.

Принимая во внимание важность для России двусторонних отношений с Зимбабве, а также необходимость наращивания товарооборота после удара пандемии, а также решения накопившихся вопросов, предлагаем запланировать заседание в очном формате в ближайшее время. Считаем важным при подготовке к данному мероприятию определить приоритетные направления сотрудничества, — сказал Кущ.

На встрече также был рассмотрен вопрос взаимодействия в области геологии и недропользования. Стороны подтвердили готовность поддерживать реализацию уже начатых проектов при участии российских экономоператоров на территории африканской республики.

Заседание Российско-Зимбабвийской Межправкомиссии должно состояться в феврале 2022 года в Хараре — столице Зимбабве.

Ранее агентство Bloomberg включило и Россию, и Зимбабве в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться». В рейтинг также вошли Ливан, Нигерия, Индия, Венесуэла. Авторы отмечают, что политика властей этих государств нередко приводит к проблемам с ценами на продукты для населения.