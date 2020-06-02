Россия и Турция будут вместе работать над вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/448026b2-a503-11ea-a75e-fa163e074e61_660.jpg Фахреттин Коджа Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о работе над вакциной от коронавируса. По его словам, над препаратом специалисты страны будут работать совместно с коллегами из России.

Такое заявление он сделал после переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Доктор Мурашко отметил, что они сами видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19, — написал он в Twitter.

Учреждения, связанные с министерствами двух стран, будут сотрудничать в этом вопросе, заключил он.

RUSYA SAÄLIK BAKANI mevkidaÅÄ±mÄ±z Dr. Mikhail Murashko ile bir gÃ¶rÃ¼Åme yaptÄ±k. Dr. Murashko, COVID-19âa karÅÄ± uyguladÄ±ÄÄ±mÄ±z TEDAVÄ°NÄ°N BAÅARISINI kendilerinin de gÃ¶rdÃ¼ÄÃ¼nÃ¼ belirtti. GÃ¶rÃ¼Åmede bakanlÄ±klarÄ±mÄ±za baÄlÄ± kurumlarÄ±n AÅI ve Ä°LAÃ Ä°ÃÄ°N BÄ°RLÄ°KTE Ã§alÄ±ÅmasÄ± kararÄ±nÄ± aldÄ±k. pic.twitter.com/zkmOZImZMw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.

NEWS.ru писал, что накануне в институт Минобороны передали вакцину от коронавируса, которую разрабатывает РАН совместно с МГУ имени Ломоносова. Испытания препарата будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства.