Политика

Россия и Турция будут вместе работать над вакциной от COVID-19

21:54, 02 июня 2020
Фахреттин Коджа Фахреттин Коджа Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о работе над вакциной от коронавируса. По его словам, над препаратом специалисты страны будут работать совместно с коллегами из России.

Такое заявление он сделал после переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Доктор Мурашко отметил, что они сами видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19, — написал он в Twitter.

Учреждения, связанные с министерствами двух стран, будут сотрудничать в этом вопросе, заключил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.

NEWS.ru писал, что накануне в институт Минобороны передали вакцину от коронавируса, которую разрабатывает РАН совместно с МГУ имени Ломоносова. Испытания препарата будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства.

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