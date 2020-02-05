https://static.news.ru/photo/66654e70-480a-11ea-98ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать китайским гражданам помощь и содействие в борьбе с распространением коронавируса.

Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие, — сказал Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

По последним данным, от коронавируса в КНР погибли более 490 человек, более 24 тысяч заразились.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом. Пресс-секретарь также отметил, что оценки по борьбе с коронавирусом в РФ давать пока рано. Сейчас все службы, в том числе дипломаты, учёные и ВКС, проводят обширную работу по предотвращению проникновения вируса в Россию.