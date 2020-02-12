Кремль будет судить о новом главе офиса президента Украины Андрее Ермаке только по поступкам, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона будет обращать внимание только на решения Ермака по урегулированию конфликта в Донбассе,
Как писал NEWS.ru, украинский лидер Владимир Зеленский отправил в отставку с поста главы Офиса президента (ОП) страны Андрея Богдана. Ранее о том, что последний подал соответствующее прошение, уже сообщали источники. Более того, спекуляции на этот счёт появлялись и в августе прошлого. Хотя на тот момент информация не подтвердилась, сейчас конъюнктура поменялась, и у ухода главы ОП может быть целый комплекс причин.
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