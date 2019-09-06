https://static.news.ru/photo/da2fc95c-d140-11e9-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт с ливреей специального лётного отряда «Россия» вылетел из терминала «Внуково 2». Самолёт с украинской символикой пока остаётся на земле.

Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.

Киев планировал передать Москве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения малайзийского рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова.

Как ранее писал News.ru, глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.