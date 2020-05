Российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле заблокирован США

По его словам, в проекте документа говорилось, что члены Совета Безопасности отвергают применение силы для решения ситуации в Боливарианской Республике и выступают за диалог между венесуэльцами, без вмешательства извне.

This is the draft proposed by Russia to be adopted after UNSC VTC today. No accusations, only support of basic common things. It was killed by the @USUN within 9 min from the start of silence procedure. Any questions on how “constructive” US position on #Venezuela is? pic.twitter.com/NYaueSjvXn