Российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле заблокирован США

https://static.news.ru/photo/66cc3f28-9b01-11ea-98d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Заявление Совбеза ООН с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, которое подготовила российская сторона было заблокировано США. Об этом заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в проекте документа говорилось, что члены Совета Безопасности отвергают применение силы для решения ситуации в Боливарианской Республике и выступают за диалог между венесуэльцами, без вмешательства извне.

Никаких обвинений, только поддержка основных общих вещей. Он был убит постоянным представительством США при ООН в течение девяти минут после начала процедуры принятия по умолчанию, — говорится в сообщении Полянского в Twitter.

This is the draft proposed by Russia to be adopted after UNSC VTC today. No accusations, only support of basic common things. It was killed by the @USUN within 9 min from the start of silence procedure. Any questions on how âconstructiveâ US position on #Venezuela is? pic.twitter.com/NYaueSjvXn — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) May 20, 2020

Дипломат также задался вопросом, о том насколько конструктивной является позиция США по Венесуэле после блокировки такой резолюции?

Ранее NEWS.ru сообщал, что венесуэльский президент Николас Мадуро пообещал передать в Гаагский трибунал материалы о попытке вторжения в республику наёмников, среди которых оказались американцы. Один из задержанных бойцов заявил, что группа планировала захватить Мадуро и вывезти в США.