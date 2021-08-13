Российский политик предложил альтернативу «Крымской платформе»

Вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов предложил странам Запада вместо участия в саммите «Крымская платформа» наладить сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма». Об этом политик рассказал в интервью РИА Новости.

Мурадов также посоветовал иностранцам отказаться от планов реализовать «авантюру провокационного характера», которую, по словам депутата, власти в Киеве вызывающе назвали «международной платформой по деоккупации Крыма».

Чиновник добавил, что ассоциация «Друзья Крыма» объединяет сторонников российского статуса полуострова по всему миру и признания права народа Крыма на самоопределение, которым он воспользовался во время легитимного референдума 2014-го. Мурадов подчеркнул, что в отличие от «Крымской платформы» — агрессивной и враждебной и нацеленной на зачистку полуострова от его населения, «Друзья Крыма» преследуют гуманные и правильные цели.

Накануне Мурадов предупредил, что украинские власти готовят комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, которые должны повысить напряжённость в Черноморском регионе. В Киеве 23 августа должен пройти международный саммит «Крымская платформа», на котором планируется обсуждение вопроса «возвращения» полуострова.

Ранее стало известно, что Запад продолжит умышленно нагнетать ситуацию, новых провокаций у берегов полуострова следует ожидать в конце августа. Об этом заявил Георгий Мурадов. По его словам, провокационные действия будут нагнетаться, поскольку активнейшим образом прорабатывается так называемая Крымская платформа.