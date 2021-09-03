Российский депутат усомнился в нанесении ядерного удара по Украине

Депутат Госдумы Александр Шерин заявил NEWS.ru, что в НАТО предпочтут войну с Россией, нежели с Китаем, объясняя это населением КНР (1,4 млрд человек) и фактическим статусом первой экономики мира. Парламентарий также усомнился в нанесении ядерного удара по Украине в случае вооружённого конфликта в Восточной Европе.

При чём тут ядерное оружие? Мы что, по Украине ядерный удар будем наносить? Там достаточно скафандр снять с ЧАЭС, а тут ядерный удар. Свою же территорию будет заражать? Люди, когда говорят о ядерном оружии, забывают про радиоактивное облако и что сегодня ядерное оружие в сотни раз мощнее, чем бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, в десятки раз мощнее аварии на ЧАЭС, — резюмировал Шерин.

Собеседник отметил, что в РФ до сих пор есть «чернобыльские зоны», а в современных войнах чаще применяются беспилотники и высокоточное оружие. Депутат также прокомментировал заявление экс-сотрудника Пентагона Дэниэла Гуре о подготовке НАТО к войне с Россией в Восточной Европе, назвав его голословным. Другой вопрос, отметил парламентарий, что делать с «огромным количеством» частных военных компаний (ЧВК) и регулярных частей США, покинувших Афганистан. Шерин отметил, что сотрудники ЧВК «зарабатывают и живут» участием в вооружённых конфликтах. Он не исключил, что США попытаются противостоять РФ «чужими руками».