https://static.news.ru/photo/7041adb0-e6a0-11e9-b02d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Документы российских дипломатов и парламентариев, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на неделю высокого уровня сессии ГА ООН, по-прежнему находятся в посольстве США. И это притом, что политические мероприятия завершились в пятницу, 27 сентября.

В частности, в посольстве остаются документы сенатора Константина Косачева, который дал журналистам комментарий относительно сложившейся ситуации.

Мой паспорт не возвращён и по состоянию на эту минуту находится в посольстве США. Документы были поданы 31 июля, хотя обычно направляются за три недели до даты предполагаемой поездки. В моём случае запрашивалась годовая многократная виза с первым въездом на 11 дней начиная с 23 сентября, — приводит «Коммерсант» слова сенатора.

Косачев подчеркнул, что 4 октября срок истёк. По его словам, американцы не только сорвали присутствие на ГА ООН, но и сейчас дополнительно усугубляют проблему, удерживая паспорт.

Ранее десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В Госдепе отказались комментировать такое решение. Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз», писал News.ru.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты, намеревавшиеся принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс», опять не получили визы США.

Она отметила, что проблемы с получением виз для сотрудников МИД РФ стали регулярными.