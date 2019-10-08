https://static.news.ru/photo/f7986bce-e9e7-11e9-8bde-fa163e074e61_660.jpgФото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/Global Look Press
Двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с «запрещённой информацией» заключат Роскомнадзор и Администрация киберпространства Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь российской структуры Вадим Ампелонский.
Тесные рабочие контакты, которые де-факто происходили между Роскомнадзором и Администрацией киберпространства Китая в течение нескольких последних лет, будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве, — цитирует Ампелонского РИА Новости.
Представитель Роскомнадзора пояснил, что соглашение имеет статус международного договора. Документ, как ожидается, будет подписан 20 октября на площадке 6-й Всемирной интернет-конференции в Учжене.
В настоящий момент, по словам Ампелонского, китайская сторона согласовывает документ. Предметом соглашения является сотрудничество в области «противодействия распространению запрещённой информации».
Как писал News.ru, по данным международной правозащитной группы «Агора», несмотря на провальную попытку блокировки мессенджера Telegram, российские власти приблизились к тому, чтобы добиться перелома в своей борьбе за контроль над Интернетом. Не в последнюю очередь это связано с новой стратегией: государство перекладывает цензорские функции на частные компании, что оказывается значительно эффективнее.