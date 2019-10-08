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Двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с «запрещённой информацией» заключат Роскомнадзор и Администрация киберпространства Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь российской структуры Вадим Ампелонский.

Тесные рабочие контакты, которые де-факто происходили между Роскомнадзором и Администрацией киберпространства Китая в течение нескольких последних лет, будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве, — цитирует Ампелонского РИА Новости.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что соглашение имеет статус международного договора. Документ, как ожидается, будет подписан 20 октября на площадке 6-й Всемирной интернет-конференции в Учжене.

В настоящий момент, по словам Ампелонского, китайская сторона согласовывает документ. Предметом соглашения является сотрудничество в области «противодействия распространению запрещённой информации».

Как писал News.ru, по данным международной правозащитной группы «Агора», несмотря на провальную попытку блокировки мессенджера Telegram, российские власти приблизились к тому, чтобы добиться перелома в своей борьбе за контроль над Интернетом. Не в последнюю очередь это связано с новой стратегией: государство перекладывает цензорские функции на частные компании, что оказывается значительно эффективнее.

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