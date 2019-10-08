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Власти Соединённых Штатов целенаправленно затрудняют работу многих делегаций в Организации Объединённых Наций, создавая для себя преимущества. Об этом заявил руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Вашингтон взял на себя чёткие обязательства по обеспечению максимально благоприятных условий для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке. Но многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций, — цитирует...