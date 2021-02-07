Ройзман передумал идти в Госдуму от «Яблока» после критики Навального

https://static.news.ru/photo/c90f6d58-6938-11eb-a65c-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео Евгений Ройзман/youtube.com

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет выдвигаться в Государственную думу от партии «Яблоко».

Да. Выдвижение в ГД от «Яблока» стало для меня невозможным, — написал Ройзман в своём Telegram-канале.

Такое решение он принял после публикации статьи «Без путинизма и популизма» лидера партии Григория Явлинского. В ней была подвергнута критике деятельность Алексея Навального.

Основатель «Яблока» заявил, что оппозиционера не волнуют поломанные судьбы граждан, которые вышли за него на несанкционированные акции и оказались за решёткой. Явлинский считает, что участники протестов за Навального озабочены только судьбой оппозиционера, а не проблемами в России.

Политик коснулся расследований ФБК (признан Минюстом РФ иноагентом). Он подчеркнул, что они не имели и не имеют никаких практических результатов для общества, а их главный эффект — «разжигание примитивной социальной розни».

Примечательно, что Навальный в начале своей политической карьеры вступил в «Яблоко» и был членом Федерального политсовета этой партии. С 2004 по 2007 год он руководил аппаратом московского регионального отделения РОДП «Яблоко». Был исключен из партии в 2007 году с формулировкой «за нанесение политического ущерба партии, в частности за националистическую деятельность».

Как писал NEWS.ru, ранее певец и композитор Олег Газманов назвал оппозиционера Алексея Навального своим врагом из-за оскорбления ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.