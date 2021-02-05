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Газманов назвал Навального своим врагом

01:24, 06 февраля 2021 20
Олег Газманов Олег Газманов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец и композитор Олег Газманов назвал оппозиционера Алексея Навального своим врагом. Причиной заявления стал судебный процесс в отношении Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Слова Газманова приводит Telegram-канал теле- и радиоведущего Владимира Соловьёва.

Спасибо Вам, Игнат Сергеевич! И простите за то, что дали возможность Навальному оскорбить Вас! Он в Вашем лице оскорбил моих родителей. Он — не иноагент, он — враг. Мне и стране, — цитирует Газманова канал Соловьёва.

5 февраля в Бабушкинском суде столицы прошло заседания по делу блогера Алексея Навального о клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Уголовное дело было возбуждено после комментария Навального к видеоролику, в котором ветеран поддержал поправки в Конституцию страны. Блогера обвиняют по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Его могут приговорить к штрафу или принудительным работам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свидетель по делу Навального перепутал фамилию пострадавшего.

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