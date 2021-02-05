Суд по делу Навального отложен до 12 февраля

https://static.news.ru/photo/68bcef94-67c5-11eb-93a7-96000091f725_660.jpg Бабушкинский районный суд Фото: Московский городской суд/facebook.com

Прокурор попросил отложить заседание по делу оппозиционного политика Алексея Навального о клевете в сторону ветерана Великой Отечественной войны. Поводом стало окончание рабочего времени. Суд поддержал это прошение.

Сам же Навальный высказался против переноса заседания. По его словам, он психологически выиграл этот процесс.

Я прижал вас к стенке, — заявил оппозиционер.

Тем не менее заседание решили отложить. Рассмотрение дела продолжится 12 февраля.

5 февраля в Бабушкинском суде столицы прошло заседания по делу блогера Алексея Навального о клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Уголовное дело было возбуждено после комментария Навального к видеоролику, в котором ветеран поддержал поправки в Конституцию страны. Блогера обвиняют по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Его могут приговорить к штрафу или принудительным работам.

Ранее NEWS.ru писал, что внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко Игорь Колесников на заседании суда по делу об оскорблении ветерана Алексеем Навальным заявил, что ни он, ни пожилой мужчина не писали заявления на блогера.