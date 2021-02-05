Внук ветерана: «Ни я, ни дедушка не писали заявление на Навального»

https://static.news.ru/photo/1a77600e-67c4-11eb-aa92-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко Игорь Колесников на заседании суда по делу об оскорблении пенсионера Алексеем Навальным заявил, что ни он, ни пожилой мужчина не писали заявления на блогера.

Ни я, ни дедушка не писали заявление на Навального, — рассказал Игорь Колесников в суде.

Также он обвинил оппозиционера в распространении своих личных данных. Мужчина заявил, что сторонники Навального выложили в открытый доступ его номера и адреса и теперь Колесникову начали поступать угрозы.

Ранее сиделка ветерана Зенаб Тимурова заявила, что заявление на Навального написал не сам ветеран, а его внук. Также на суде был допрошен в качестве свидетеля Владимир Акимов. Он первым подал заявление на блогера в следственные органы.

В ходе заседания суда ветерану стало плохо, пожилому мужчине вызвали скорую. Навальный отреагировал на это, он заявил, что Игнат Артёменко «ничего не понимает» и его «заставили это говорить».

5 февраля в Бабушкинском суде столицы прошло заседание по делу блогера Алексея Навального о клевете на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Уголовное дело было возбуждено после комментария Навального к видеоролику, в котором ветеран поддержал поправки в Конституцию страны. Блогера обвиняют по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Его могут приговорить к штрафу или принудительным работам.

Как писал NEWS.ru, суд по делу Навального отложен на 12 февраля. Об этом попросил прокурор из-за окончания рабочего времени. Навальный высказался против переноса заседания, поскольку посчитал, что «психологически выиграл процесс».