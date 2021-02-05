Стало известно, кто из семьи ветерана написал заявление на Навального

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Заявление на оппозиционера Алексея Навального за клевету писал не сам ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко, проходящий по делу как потерпевший, а его внук. Об этом в ходе судебного заседания рассказала сиделка ветерана Зенаб Тимурова.

Следователи допрашивали сиделку Артёменко в школе, но почему именно там, Тимурова пояснить суду не смогла. Ранее был допрошен в качестве свидетеля Владимир Акимов, который первый подал на Навального заявление в следственные органы. При этом в ходе своего выступления в суде он не смог вспомнить имя потерпевшего.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Оппозиционера могут приговорить к штрафу и принудительным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

Как сообщал NEWS.ru, внук потерпевшего по делу Навального Игорь Колесников пригрозил оппозиционному политику новыми исками. При этом он отметил, что по итогам сегодняшнего разбирательства он ждёт от Навального только извинений.