Внук потерпевшего по делу Навального пригрозил политику новым иском

https://static.news.ru/photo/2a0b073c-67a6-11eb-b832-96000091f725_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Родственники ветерана Игната Артёменко, потерпевшего по делу Алексея Навального, пригрозили оппозиционному политику новыми исками.

По словам Игоря Колесникова, приходящегося внуком ветерану, в настоящее время он консультируется по этому вопросу с юристами.

Я ещё прочитал в интернете, что мы за деньги работаем, поэтому хотелось бы спросить, откуда у него такая информация, если он не сможет её предоставить, надо, чтобы за это он тоже перед судом ответил, — заявил Колесников изданию «Подъём».

Он отметил, что по сегодняшнему делу он ждёт от Навального только извинений. Ранее в ходе судебного заседания Навальный назвал родственников ветерана «бессовестными людьми», которые «торгуют им, как будто какая-то кукла».

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Блогера могут приговорить к штрафу и принудительным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны. В суде объявили перерыв, который продлится до 15:00 мск.

Как сообщал NEWS.ru, ранее ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артёменко в процессе суда по делу о клевете над оппозиционным политиком Алексеем Навальным стало плохо. Пожилому мужчине вызвали бригаду скорой помощи.