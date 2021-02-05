Ветерану стало плохо в процессе суда над Навальным

https://static.news.ru/photo/4261ad00-67a0-11eb-94d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артёменко в процессе суда по делу о клевете над оппозиционным политиком Алексеем Навальным стало плохо. Пожилому мужчине вызвали бригаду скорой помощи.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Блогера могут приговорить к штрафу и принудительным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

В ходе заседания пожилой мужчина почувствовал себя плохо. Артёменко сам попросил прекратить свой допрос ввиду состояния здоровья.

Прошу прекратить допрос, так как плохо себя чувствую, — сказал ветеран.

Потерпевшему вызвали бригаду скорой помощи. После этого участники процесса зачитали показания, которые были даны Артёменко в 2020 году.

Навальный, в свою очередь, заявил, что те, кто дал пожилому человеку «бумажку, по которой он произнёс три предложения», будут «гореть в аду». Оппозиционер добавил, что Артёменко «ничего не понимает» и его «заставили это говорить».

Ветерана, находящегося дома, вынудили участвовать в заседании, сидя в маске.

Как ранее передавал NEWS.ru, Навальный потребовал, чтобы Артёменко позволили лечь и снять маску.