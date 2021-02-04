Навальный потребовал, чтобы ветерану позволили лечь

https://static.news.ru/photo/ba9fac14-6786-11eb-ac85-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Арестованный оппозиционер Алексей Навальный в процессе рассмотрения дела о клевете, проходящего 5 февраля в здании Бабушкинского суда Москвы, потребовал, чтобы ветерану позволили лечь и снять маску.

Осуждённого на 3,5 года лишения свободы блогера доставили в суд в пятницу. Инстанция рассматривает дело о клевете. Оно было возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд приостановил дело, так как Навальный в это время находился в Германии.

Навальный обвиняется в клевете. В случае если его признают виновным, ему грозит штраф или обязательные работы, но не увеличение срока. Сам политик вину не признаёт.

Ветеран участвует в заседании по видеосвязи. Он находится дома, однако его всё равно заставили надеть маску. Как сказала судья, «санитарные нормы едины для всех».

Обвиняемый в клевете Навальный попросил разрешить ветерану снять маску. По его словам, пожилого человека используют, «как куклу».

Ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь на 95-летним человеком, просто издеваетесь. Вопрос, кто такие фашисты и политпроституки! Его родственники им торгуют, чтобы получить денег и издеваются, если схватится за сердце — вы будете виноваты, — сказал подсудимый.

Представитель ветерана в ответ на это заявил, что пожилому человеку нужен «именно такой режим».

В настоящий момент в суде продолжается часовой перерыв.

Как ранее передавал NEWS.ru, адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что её подзащитный не может быть приговорён к реальному лишению свободы по уголовному делу о клевете.