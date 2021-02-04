Адвокат: Навального не приговорят к реальному сроку по делу о клевете

Адвокат оппозиционного политика Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что её подзащитный не может быть приговорён к реальному лишению свободы по уголовному делу о клевете.
С учётом времени совершения деяния, которое вменяется в вину Навальному, к реальному сроку его приговорить не могут. Ведь оно имело место до вступления в силу поправок, предусматривающих реальный срок наказания, — сказала юрист.
Она отметила, что норма, ухудшающая положение подсудимого, введённая уже после того, как преступление было совершено, применяться по закону не может. Иными словами, она не имеет обратной силы,
2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. При этом на заседании суда находилось около 15 дипломатов.
Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционный политик Алексей Навальный лично поучаствует в слушании дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
Дело будет заслушано в мировом суде, чтобы журналисты могли присутствовать во время процесса и оглашения приговора. Оно пройдёт в Бабушкинском суде столицы.