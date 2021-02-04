Адвокат: Навального не приговорят к реальному сроку по делу о клевете

https://static.news.ru/photo/7a1f4ad2-6709-11eb-a79b-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат оппозиционного политика Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что её подзащитный не может быть приговорён к реальному лишению свободы по уголовному делу о клевете.

С учётом времени совершения деяния, которое вменяется в вину Навальному, к реальному сроку его приговорить не могут. Ведь оно имело место до вступления в силу поправок, предусматривающих реальный срок наказания, — сказала юрист.

Она отметила, что норма, ухудшающая положение подсудимого, введённая уже после того, как преступление было совершено, применяться по закону не может. Иными словами, она не имеет обратной силы, передаёт ТАСС.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. При этом на заседании суда находилось около 15 дипломатов.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционный политик Алексей Навальный лично поучаствует в слушании дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

Дело будет заслушано в мировом суде, чтобы журналисты могли присутствовать во время процесса и оглашения приговора. Оно пройдёт в Бабушкинском суде столицы.