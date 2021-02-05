Навальный отреагировал на инцидент с ветераном в ходе суда

https://static.news.ru/photo/7b0e5cea-67a3-11eb-b959-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный высказался по поводу того, что в ходе заседания суда по делу о клевете ветерану, который является потерпевшим, стало плохо. По его мнению, участникам процесса сейчас объявят, что 95-летнему Игнату Артёменко давать дальше показания запретил врач.

Ранее стало известно, что ветеран в процессе допроса попросил суд остановить происходящее, потому что ему стало плохо. После были зачитаны показания Артёменко, которые он давал в 2020 году.

Навальный, в свою очередь, заявил, что те, кто дал пожилому человеку «бумажку, по которой он произнёс три предложения», будут «гореть в аду». Оппозиционер добавил, что Артёменко «ничего не понимает» и его «заставили это говорить».

В суде объявили перерыв, который продлится до 15:00 мск. Навальный, комментируя произошедшее с ветераном, высказал следующее мнение.

Гарантирую, нам сейчас скажут, что его увезла скорая или врач запретил давать показания, — заявил блогер.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Блогера могут приговорить к штрафу и принудительным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

Ветеран участвовал в процессе, находясь дома, но используя средства индивидуальной защиты. Как ранее передавал NEWS.ru, Навальный потребовал, чтобы Артёменко позволили лечь и снять маску.