Навальный отреагировал на инцидент с ветераном в ходе суда

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный высказался по поводу того, что в ходе заседания суда по делу о клевете ветерану, который является потерпевшим, стало плохо. По его мнению, участникам процесса сейчас объявят, что 95-летнему Игнату Артёменко давать дальше показания запретил врач.
Ранее стало известно, что ветеран в процессе допроса попросил суд остановить происходящее, потому что ему стало плохо. После были зачитаны показания Артёменко, которые он давал в 2020 году.
Навальный, в свою очередь, заявил, что те, кто дал пожилому человеку «бумажку, по которой он произнёс три предложения», будут «гореть в аду». Оппозиционер добавил, что Артёменко «ничего не понимает» и его «заставили это говорить».
В суде объявили перерыв, который продлится до 15:00 мск. Навальный, комментируя произошедшее с ветераном, высказал следующее мнение.
Гарантирую, нам сейчас скажут, что его увезла скорая или врач запретил давать показания, — заявил блогер.
Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Блогера могут приговорить к штрафу и принудительным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.
Ветеран участвовал в процессе, находясь дома, но используя средства индивидуальной защиты. Как ранее передавал NEWS.ru, Навальный потребовал, чтобы Артёменко позволили лечь и снять маску.