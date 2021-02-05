Свидетель по делу Навального перепутал фамилию пострадавшего

https://static.news.ru/photo/b4aecfea-67ba-11eb-b181-96000091f725_660.jpg Игнат Артеменко Фото: Скрин с видео RT на русском / YouTube.com

Свидетель по делу о клевете, возбуждённому против осуждённого на 3,5 года оппозиционного политика Алексея Навального, заявил, что из всех высказываний блогера его особенно задело оскорбление в адрес ветерана. При этом фамилию самого пострадавшего он назвал неверно.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Оппозиционера могут приговорить к штрафу и принудительным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

Свидетель по имени Владимир Акимов (именно он написал заявление в следственные органы) заявил, что летом прошлого года нашёл в социальных сетях ролик оппозиционера, в котором он высказывается по поводу поддержавших поправки в Основной закон. Мужчина отметил, что считает слова Навального клеветой. Особенно Акимова задел тот факт, что слова блогера были направлены «в адрес» ветерана Артёменко Игната, которого он сначала назвал Артёмом Игнатенко.

Навальный спросил свидетеля, не было ли ему обидно за других людей, которые появлялись в ролике. Например, за дизайнера Артемия Лебедева. Акимов ответил, что другие — люди состоятельные, поэтому могут сами постоять за себя. Навальный продолжил. Он уточнил, было ли в его речи сказано что-то конкретно про ветерана. По мнению свидетеля, оппозиционер говорил «про всех».

Также Навальный поинтересовался, слышал ли мужчина когда-нибудь фразу «„Единая Россия“ — партия жуликов и воров»? Ответ был утвердительным.

Считаете ли вы, что это клевета в отношении каждого члена партии? — задал вопрос политик.

За этим последовал протест сначала прокурора, а потом судьи. Далее Акимов сослался на канал Smileface. Там он якобы видел запись, на которой Навальный называет ветерана «предателем». Суд предложил сделать перерыв, чтобы свидетель смог на телефоне найти кадры, о которых идёт речь.

Ранее пострадавшему стало плохо в ходе допроса. Ветеран участвовал в процессе по видеосвязи. На нём была маска, хоть Артёменко и находился дома.

Как ранее писал NEWS.ru, в процессе рассмотрения дела Навальный потребовал, чтобы Артёменко позволили лечь и снять маску. По его словам, пожилого человека используют, «как куклу». Ветеран участвовал в заседании по видеосвязи из дома, однако его всё равно заставили надеть маску. Как сказала судья, «санитарные нормы едины для всех».

Навальный также заявил, что те, кто дал пожилому человеку «бумажку, по которой он произнёс три предложения», будут «гореть в аду». Оппозиционер добавил, что Артёменко «ничего не понимает» и его «заставили это говорить».