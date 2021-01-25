Рогозин объяснил критику в адрес экс-посла США

https://static.news.ru/photo/8d7fc088-5e5e-11eb-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Майкл Макфол Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Бывший посол США в России Майкл Макфол нелестно высказался в Twitter на тему демократии и либерализма в России. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на это ответил, что «господа американцы окончательно охамели». После он объяснил, что раскритиковал посла, потому что у других не хватило духу ответить «американскому кукловоду».

Что касается посла Макфола. Мне родные тоже говорят, ну зачем ты с ним вступил в полемику, у тебя большое дело, не отвлекайся. Но я ж не робот. У меня есть гражданская позиция, и я не думаю, что её выражение ставит под сомнение моё полное поглощение работой. Если бы кто-то набрался духу и ответил этому наглецу, я бы счёл уместным промолчать. Но реакции на хамство американских кукловодов не было, и я сказал то, что считаю нужным, — цитирует РИА Новости Рогозина.

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что российский чиновник должен быть «деятельным патриотом» и не ждать, «что нас кто-то полюбит в мире». По его мнению, успех принесёт только «внутренняя уверенность, ясность целей и активное воспитание молодёжи».

Как писал NEWS.ru, Facebook временно заблокировал аккаунт Дмитрия Рогозина после комментария под сообщением бывшего посла Соединённых Штатов в РФ Майкла Макфола. Блокировка будет действовать 24 часа.

Ранее американский дипломат в Twitter высказался на тему демократии и либерализма в России. Глава Роскосмоса раскритиковал эту публикацию на своей странице в Facebook, однако пост Рогозина был удалён администрацией социальной сети. Также Рогозин лично обратился к Макфолу в Twitter, заявив, что не готов выслушивать дипломата и его речи в поддержку протестующих в Москве после того, как его, Рогозина, ещё семь лет назад внесли в списки санкций США за то, что он «отстаивал интересы своей страны».