https://static.news.ru/photo/6dc95606-4c8e-11ea-b944-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Родная сестра депутата Госдумы Натальи Поклонской Елена Осадчая стала главой Уютненского сельского поселения Сакского района Крыма. Осадчая заявила, что сделает всё для того, чтобы вверенная ей территория стала лучшей во всей республике.

Сестра Поклонской также добавила, что постарается не подвести людей, оказавших ей доверие, и поблагодарила предыдущего главу поселения.

У меня амбициозные цели, — заявила новый чиновник.

Елена Осадчая была выбрана депутатом в прошлом году, она — член партии «Единая Россия». Наталья Поклонская, приезжая в Крым, обязательно встречается с сестрой, у них хорошие отношения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы Украины подготовили обвинение в государственной измене в отношении бывшего прокурора Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Автономной Республики Крым, которая подчиняется офису генпрокурора Украины.