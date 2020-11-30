РФ «с сожалением» констатирует бездействие Киева по «нормандскому формату»

https://static.news.ru/photo/f69d6c28-32fd-11eb-8243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти РФ продолжают с сожалением констатировать бездействие руководства Украины в выполнении политических обязательств по «Комплексу мер» и договорённостям «нормандского формата». Но в этот раз удивление в Кремле вызвала не безответственная линия Киева, к которой «все привыкли», а то, что её стала одобрительно воспринимать Франция, заявили в МИД РФ.

Призываем наших французских партнёров по «нормандскому формату» более ответственно подходить к роли сопосредника, которая предполагает беспристрастное отношение к Киеву, Донецку и Луганску, побуждающее их к полному выполнению «Комплекса мер» и «нормандских» решений, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Ведомство отметило, что недавно французский МИД, комментируя заявление делегации Киева в Контактной группе о том, что закон об особом статусе Донбасса вновь продлят без добавления в документ «формулы Штайнмайера», оправдывает якобы затянувшиеся дискуссии.

МИД РФ напомнил, что «формула Штайнмайера» определяет компромиссные условия вступления в силу закона об особом статусе региона на временной основе в день проведения там местных выборов, а на постоянной — после положительного заключения БДИПЧ ОБСЕ об итогах референдума.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса до конца 2020 года всё ещё возможен. Об этом заявил советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.