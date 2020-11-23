РФ обеспокоена из-за ракетного обстрела Кабула террористами

https://static.news.ru/photo/902d9afc-2d86-11eb-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmatullah Alizadah/Global Look Press

Москву крайне беспокоит ситуация в столице Афганистана, которая подверглась ракетным ударам. Об этом сказано в комментарии официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой.

В связи с массированным ракетным обстрелом Кабула боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая организация) 21 ноября выражаем крайнюю обеспокоенность. В зоне поражения оказались жилые дома и больница, в результате погибли 10 человек, более 50 получили ранения, — отметила Захарова.

Удары были нанесены по нескольким частям центрального района Кабула. В общей сложности по столице Афганистана ударили 14 ракет. Местные СМИ также отмечали, что сначала прогремели два взрыва, в результате одного из них погиб сотрудник сил безопасности, ещё трое были ранены.

После того, как Дональд Трамп заявил, что собирается сократить группировку американских войск из США, в Кабуле этому решению не обрадовались. Местные власти в целом негативно воспринимают договор США с талибами. По их мнению, Вашингтон, выводя войска без учёта их интересов, подыгрывает «Талибану», что ухудшает общую ситуацию вокруг внутриафганского урегулирования.

Это не первая атака в стране за ноябрь. Минимум восемь мирных жителей Афганистана погибли 8 ноября во время миномётного обстрела в одном из районов города Газни, а 3 ноября при нападении на военную базу в Афганистане пострадали по меньшей мере 24 человека, в том числе военнослужащие. Инцидент произошёл в провинции Кундуз в районе Имам Шахиб.

Как писал NEWS.ru, ранее МИД РФ предостерёг членов Договора по открытому небу от передачи данных США.