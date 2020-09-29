Россия не получила от ЕС ответов на запросы по Навальному

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Европейские партнёры не отреагировали на отправленные российской стороной обращения, связанные с ситуацией вокруг основателя ФБК Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно- процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ, — подчеркнули в министерстве.

Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги из клиники Charité считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Ранее МИД России сообщил, что посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр был вызван в ведомство для беседы в связи с госпитализацией Алексея Навального. Российская сторона вновь заявила, что ждёт от Германии ответа на официальные запросы по ситуации.

Как писал NEWS.ru, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва более других заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным. Дипломат призвал Берлин предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента. По словам Небензи, отказ предоставить эти сведения будет воспринят как нежелание Германии установить правду и определённо подорвёт российско-германские отношения.