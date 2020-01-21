https://static.news.ru/photo/78184c4a-3c3d-11ea-8ef2-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочая группа по подготовке предложений по поправкам в Конституцию пригласит к совместной работе главу ЦИК России Эллу Памфилову, а также её заместителя Николая Булаева. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.

Представители избирательной комиссии примут участие в следующем заседании рабгруппы, которое пройдёт 23 января. С ними планируется обсудить вопросы, связанные с проведением общероссийского голосования. По словам Клишаса, которые приводит РБК, в Центризбиркоме работают «самые компетентные люди и с точки зрения технического обеспечения этого голосования, и с точки зрения его правового оформления». Заседания группы будут затем проходить в здании Общественной палаты.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева заявила, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести с учётом опыта выборов президента РФ.

При этом в Кремле считают, что эта процедура в принципе не обязательна, так как правки не касаются основных положений Конституции. Однако Путин, как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решил всё же посоветоваться с гражданами. Уже известно, что механизм голосования по предложенным изменениям будет оформлен отдельным законом или одной из статей.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения.