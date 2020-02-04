https://static.news.ru/photo/b628dfea-4746-11ea-b55b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: cap.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы не имели коррупционных претензий к экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, отправленному в отставку в связи с утратой доверия.

Нет, мне об этом ничего не известно. Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет, — цитирует ТАСС Путина.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. По его словам, виной всему послужили «некрасивые события», которые стали «проявлением неуважения к людям».

В середине января Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Владимир Путин подписал указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия». Временно исполнять обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев.