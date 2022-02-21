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Путин выступит с телеобращением перед гражданами страны

20:47, 21 февраля 2022
Путин выступит с телеобращением перед гражданами страны Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с видеообращением к гражданам страны, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Выступление главы государства ранее анонсировал телеканал «Россия 24».

Тема обращения Путина не называется

Ранее стало известно, что члены Совбеза России на внеочередном заседании высказались за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. По словам Путина, окончательное решение по данному вопросу будет принято 21 февраля до конца дня.


 

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