Путин выступит с телеобращением перед гражданами страны

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Киев вёл себя по отношению к самопровозглашённым республикам Донбасса так, словно они ему не нужны, и если ситуация на Украине не будет улучшаться, единственным выходом будет признание правосубъектности Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что на территории двух республик в настоящий момент проживают около 800 тысяч граждан России.

Если говорить о ситуации вокруг ДНР и ЛНР, очевидно, что эти территории в принципе Украине не нужны. Это разменная карта в торговле за статус Украины. Жители этих территорий никакой поддержки...