Путин высказался по вопросу о преемнике

Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о его преемнике на высшем государственном посту дестабилизируют ситуацию в стране. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNBC.

После пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» глава государства ответил на вопросы журналистки Хедли Гэмбл. В числе прочего, Путина спросили, думает ли он о преемнике.

Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ, — заявил президент.

По словам главы государства, до следующих выборов ещё достаточно много времени и разговоры о преемнике дстабилизируют ситуацию в стране, считает Путин.

Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее, — подчеркнул он.

При этом он напомнил, что действующая конституция позволяет ему самому баллотироваться на очередной срок. Впрочем, решение по этому поводу пока не принято.