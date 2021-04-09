Путин выразил соболезнования Елизавете II

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью её мужа принца Филиппа.
С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер пожелал королеве мужества и душевной стойкости. Он также попросил передать слова сочувствия членам монаршей семьи.
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. За это время в семье родились четверо детей — принцы Чарльз, Эндрю и Эдуард, а также принцесса Анна.
На протяжении всей жизни принц занимался благотворительностью, организацией спортивных школ и секций. Он интересовался конным спортом и документальным кино.
Как писал NEWS.ru, Елизавета II назвала принца Филиппа своей главной опорой. Глава британского правительства Борис Джонсон, в свою очередь, отметил, что покойный запомнится неоценимым вкладом в укрепление британской монархии.