Путин выразил соболезнования Елизавете II

https://static.news.ru/photo/811e8db8-9939-11eb-b6ef-96000091f725_660.jpg Фото: Massimiliano Migliorato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью её мужа принца Филиппа.

С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал королеве мужества и душевной стойкости. Он также попросил передать слова сочувствия членам монаршей семьи.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. За это время в семье родились четверо детей — принцы Чарльз, Эндрю и Эдуард, а также принцесса Анна.

На протяжении всей жизни принц занимался благотворительностью, организацией спортивных школ и секций. Он интересовался конным спортом и документальным кино.

Как писал NEWS.ru, Елизавета II назвала принца Филиппа своей главной опорой. Глава британского правительства Борис Джонсон, в свою очередь, отметил, что покойный запомнится неоценимым вкладом в укрепление британской монархии.