Путин встретится с сенаторами перед началом сессии Совфеда

https://static.news.ru/photo/60a539b4-fcb9-11ea-850a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин выступит перед российскими сенаторами 23 сентября перед началом осенней сессии Совфеда, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, посвящена ли встреча лидера с политиками конкретной теме, представитель Кремля заявил, что мероприятие приурочено к возобновлению работы Совфеда, пишет «Интерфакс». Руководитель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко отметил, что Путин, как ожидается, встретится с членами Совета Федерации в Кремле.

Я думаю, очень много поводов, чтобы президент пообщался с сенаторами. Изменения в Конституцию, которые произошли, наделение дополнительными полномочиями Совета Федерации — я думаю, что это весомое основание, чтобы на эту тему поговорить, — добавил Тимченко.

В Кремле также рассказали о некоторых проблемах в расследовании инцидента с Алексеем Навальным. Как заявил Песков, Москва пытается понять, сознательно ли Запад пытается скрыть улики по делу оппозиционера. По его словам, российские правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с законом. Следственные действия затруднены из-за того, что ФРГ не предоставила подробной информации по делу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о статусе и порядке формирования Госсовета находится в высокой степени готовности и скоро будет внесён в Государственную Думу. Об этом 22 сентября заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.