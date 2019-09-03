Президент России Владимир Путин собирается наградить премьера Индии Нарендре Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Московском Кремле.
Для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда в России, — сказал Путин на переговорах с премьером.
Моди, в свою очередь, поблагодарил российского лидера и высказал благодарность от всего индийского народа.
Как ранее писал News.ru, во время встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, российский лидер пригласил Моди на празднование 75-летия Победы.