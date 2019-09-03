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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной обстановку с иностранными биолабораториями, размещенными у границ с Россией. Большинство из них финансируются Министерством обороны США, считают российские власти.

Мы формируем уровень готовности такой, который позволит нивелировать риски, если вдруг они будут реализовываться. Нам бы очень не хотелось, чтобы это случилось, поэтому сегодня мы стараемся вести активные переговорные процессы,...