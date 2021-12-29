Упростить порядок: Путин внёс законопроект о гражданстве РФ

Президент Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона «О гражданстве РФ» . В документе предусматривается упрощение процедуры получения гражданства для более чем 20 категорий заявителей. В то же время инициатива расширяет список причин, по которым гражданина можно лишить российского паспорта. Опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что документ отрегулирует множество вопросов, которые вызывали споры. Однако у некоторых специалистов возникли опасения по поводу возможности политического применения статьи о лишении гражданства и риска возрастания межнациональной напряжённости из-за наплыва иностранцев из стран бывшего СССР.

Законопроект главы государства сокращает перечень требований для получения гражданства РФ, в том числе для граждан бывших советских республик, их детей, родственников и жителей территории СССР или Российской империи. Кроме того, упрощается получение российского паспорта для участников госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников и для семей с ребёнком (мера направлена на противодействие фиктивным бракам).

В категории лиц, которые имеют право на упрощённое приобретение гражданства Российской Федерации, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты. Соответствующие положения Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» не были востребованы на практике, — говорится в пояснительной записке.

Cписок оснований для лишения российского гражданства в законопроекте значительно расширен. Сейчас в РФ такие последствия могут повлечь лишь уголовные преступления, предусмотренные террористическими и экстремистскими статьями. Президент предлагает добавить к этому организацию массовых беспорядков, бандитизм, разглашение государственной тайны, госизмену и тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также в проекте указано, что паспорт будет считаться недействительным в случае, если при его оформлении были указаны заведомо ложные сведения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший первый замглавы ФМС Вячеслав Поставнин в разговоре с NEWS.ru назвал законопроект попыткой исправить ситуацию для людей, пострадавших от распада СССР.

Теперь гражданство можно [будет] приобрести по месту рождения, как у американцев. Теперь, если человек рождается даже на морском судне, принадлежащем Российской Федерации, то он автоматически приобретает гражданство Российской Федерации. Документ урегулирует много технических вопросов родственных, между детьми и родителями — гражданами Российской Федерации и негражданами Российской Федерации. А по сути это закрытие всех «лакун» и небрежностей, которые существовали в предыдущих законах. При этом документ не запрещающий, не усложняющий, а, наоборот, упрощающий порядок получения гражданства, — рассказал он.

Однако при этом Поставнин выразил обеспокоенность появлением, по его словам, «чисто политической статьи» о лишении гражданства, согласно которой «можно лишить гражданства любого — стоит лишь поднять анкету и наверняка найти там ошибки».

Само по себе оно (лишение гражданства. — NEWS.ru ) должно присутствовать, здесь никто не подвергает это сомнению. Однако сама по себе вот эта фраза «заведомо ложные сведения». <...> Не так вы написали сведения о родителях, девичью фамилию матери и т. д. Просто «отшибло память». И всё, вы лишаетесь гражданства. <...> По сути, оставили себе вот такой инструмент, — заметил он.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что лишать паспорта допустимо в таких случаях лишь при умышленном искажении данных. Например, если человек скрыл какие-то данные, чтобы его не идентифицировали как преступника или шпиона. Но для этого, по мнению Поставнина, «должна существовать другая статья».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Член СПЧ Кирилл Кабанов тоже выразил опасения в связи с новым документом, однако его недовольство связано с упрощением процедуры для граждан бывшего Советского Союза. Он назвал это повторением европейских ошибок. По словам правозащитника, многие люди, которые заинтересованы в получении российского паспорта, выросли уже вне СССР, который развалился 30 лет назад.

К сожалению, к нам оттуда едут не высочайшего уровня специалисты. И в случае экономического спада, а такие риски существуют и в связи с неблагоприятными внешнеполитическими обстоятельствами в том числе, прежде всего уменьшится спрос на данные профессии. У людей не будет денег платить за доставку, у людей не будет денег, чтобы покупать жильё, у людей не будет денег, чтобы ездить на такси. Куда денутся эти люди (занятые в этих отраслях. — NEWS.ru )? — отметил Кабанов.

По его мнению, нельзя «грести всех под одну гребёнку», так как может возникнуть социальная напряжённость среди россиян, а также нагрузка на социальную сферу. Член СПЧ обратил внимание, что люди, получающие гражданство, например, не делали отчислений в Пенсионный фонд.

В то же время директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств», политолог Алексей Мартынов не согласен с мнением, что «граждане центральноазиатских республик хлынут ордой и заполонят наши земли, займут наши рабочие места». Он назвал эти тезисы «страшилками», которым 30 лет.

Для подобных действий никакой закон никому не нужен. Ровно столько, сколько рынок труда может принять специалистов, ровно столько он уже принял, — подчеркнул он.

По мнению эксперта, приоритет в законопроекте наоборот отдаётся русским людям, которые живут за пределами современной России. А главным нововведением он назвал расширение полномочий при принятии решения о предоставлении гражданства. Он уверен, что это сократит «волокиту» и «людоедский характер» оформления документов. Сейчас, как заметил Мартынов, при получении гражданства люди сталкиваются с бесчеловечным подходом — они стоят в «диких очередях», от них требуют «безумные справки».