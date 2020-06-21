Путин сообщил о попытках Запада сдержать Россию

https://static.news.ru/photo/b45e5dc0-b3b6-11ea-a2c4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Запада часто ведут с Россией нечестную игру. В основе их действий лежит попытка сделать так, чтобы государством можно было управлять и «дёргать за ниточки», сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» президент РФ Владимир Путин. Разговор был записан в Сочи в 2019 году.

По словам главы государства, после развала СССР ему казалось, что противоречия с Западом на идеологической почве исчезли и наступило благоденствие. Однако позднее Путин стал директором ФСБ. Занимая эту должность, он читал закрытые материалы и сводки. Тогда будущий национальный лидер и понял, что с Россией часто ведут нечестную игру.

В её основе лежит попытка как минимум сдержать РФ, не позволить ей укрепляться изнутри, держать её в таком полуразваленном состоянии, с тем чтобы можно было дергать за ниточки и управлять, — заявил президент в интервью для документального проекта «Россия. Кремль. Путин».

Журналисты уточнили у главы государства, стоит ли принимать за точку отсечения украинские события.

Это события на Кавказе, — ответил Путин.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент не исключил возможности баллотироваться на должность главы государства в пятый раз. Он отметил, что ещё ничего не решил.

По его словам, это может произойти, если поправка об обнулении его сроков появится в Конституции.

Также Путин прокомментировал рост количества коррупционных преступлений в России и заявил, что власти делают всё для минимизации коррупции.