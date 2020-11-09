Путин: сирийских беженцев нужно вернуть мирным путём и без принуждения

https://static.news.ru/photo/157c601a-227b-11eb-a6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/Global Look Press

В настоящее время существует реальная возможность обеспечить массовое возвращение домой сирийских беженцев, которых сейчас за пределами государства насчитывается около 6,5 млн. Однако необходимо, чтобы это произошло естественным путём, без принуждения. Об этом во время переговоров по видеосвязи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в Сирии произошла гуманитарная катастрофа, масштаб которой по-прежнему остаётся значительным. Как сказал Путин, в настоящий момент на большей части государства уже наступил мир, что даёт возможность вернуть граждан на родину. Однако данный процесс должен происходить без принуждения.

Каждый сириец должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине, в том числе о предпринимаемых вами, господин президент, руководством Сирии шагах по налаживанию мирной жизни, — сказал Путин.

Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Изначально в стране на фоне так называемой арабской весны имело место локальное гражданское противостояние, которое переросло в восстание против режима Асада. В итоге в конфликт оказались втянуты мировые державы, крупнейшие страны региона, террористические группировки и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, в настоящий момент очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован. Об этом 9 ноября сообщил президент России Владимир Путин.