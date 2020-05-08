Путин: РФ и США противостоят глобальным вызовам на переднем крае

https://static.news.ru/photo/b8b36c6e-910e-11ea-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация и Соединённые Штаты находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 7 мая провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер заявил о готовности США предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом и отметил приверженность Штатов контролю над вооружениями.