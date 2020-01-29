https://static.news.ru/photo/4b851428-4297-11ea-bd38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что правительство во главе с Дмитрием Медведевым сделало много полезных вещей для развития государства. При этом, по его словам, кабинет министров работал в непростых условиях.

Глава государства отметил, что никогда и нигде планы не исполняются полностью, передаёт ТАСС. Эти слова политик произнёс на встрече с членами правительства, ушедшими в отставку.

Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны, — подчеркнул он.

15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. На следующий день Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настал момент для политического обновления страны.