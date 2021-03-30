Путин провёл телефонный разговор с Меркель и Макроном

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что в ходе беседы российский лидер
Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса, — говорится в сообщении.
Также Путин дал Меркель и Макрону разъяснения по делу оппозиционера Алексея Навального. В ходе беседы лидеры стран обсудили перспективы регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ЕС.
Обсуждая ситуацию в Белоруссии, президент Путин подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Касаясь вопросов урегулирования в Ливии, лидеры трёх стран констатировали соблюдение режима прекращения боевых действий противоборствующими сторонами.
Кроме того, в ходе беседы было отмечено, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и сейчас сирийскому народу необходимо предоставить гуманитарную помощь.
Ранее Владимир Путин призвал внимательнее относиться к нацполитике в регионах, писал NEWS.ru.