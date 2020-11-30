Путин проведёт в Тобольске совещание по нефтегазохимической отрасли

https://static.news.ru/photo/e67755b8-32f6-11eb-b08b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 1 декабря приедет в Тобольск, где проведёт совещание по развитию нефтегазохимической отрасли.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, большое совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли пройдёт в режиме видеоконференции.

В рамках поездки Путин побывает на заводе «ЗапСибНефтехим» (подразделение «СИБУР Холдинга»), пообщается с губернатором Тюменской области Александром Моором, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля прокомментировал информацию о поездке Путина в Тобольск Тюменской области, который уже украшают к этому посещению. Песков заявил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют президенту России вернуться к более активному графику командировок по стране. По поводу поездки в Саров Песков подчеркнул, что этот город является закрытым территориальным образованием и «там ситуация контролируется более эффективно».

Ранее сообщалось, что Путин отложил запланированную рабочую поездку в Саров из-за нелётной погоды. Российский лидер планировал посетить 25 ноября Нижегородскую область, заслушать там доклад главы Росатома Алексея Лихачёва и ознакомиться с продуктами корпорации.