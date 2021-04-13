Путин оценит работу Координационного центра правительства

https://static.news.ru/photo/3a582fe2-9c59-11eb-b0bc-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Координационный центр правительства, созданный в Москве в феврале 2021 года. Он расположен напротив Дома правительства в здании комплекса гостиницы «Украина», там глава государства намерен ознакомиться с его работой и получить детальную информацию о деятельности этой площадки.

Центр располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учётом задач правительственной координации, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Путина будет сопровождать председатель кабмина Михаил Мишустин. Планируется, что пояснения о работе центра профильные вице-премьеры будут давать по конференц-связи.

Координационный центр был создан в структуре правительства РФ для обеспечения взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций, а также для оперативной реализации приоритетных задач и проектов.

Его деятельность базируется на современных цифровых технологиях: системах анализа потоковых данных, управления инцидентами, рисками в сфере социально-экономического развития, многоканальной системе обратной связи от граждан. Все данные поступают сюда в режиме реального времени.

Как писал NEWS.ru, послание Владимира Путина Федеральному собранию готовится в Кремле, а не в «секретном бункере». Об этом ранее рассказал Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предположения западной прессы, исходя из которых послание Путина готовят в высокотехнологичном секретном помещении на противоположной стороне реки от Белого дома в Москве.

Песков подчеркнул, что сам процесс происходит в Кремле. По его словам, в подготовке послания активно участвуют разные экспертные подразделения. В том числе — члены кабмина. А напротив Белого дома, заметил пресс-секретарь Путина, расположен Координационный центр правительства, а не секретный бункер. Там, по его словам, бывает «огромное количество экспертов и представителей бизнеса, государственной власти и депутатов».