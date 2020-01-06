https://static.news.ru/photo/e0dfda0e-3157-11ea-bc10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

Сообщается, что на встрече лидеры стран обсудили восстановление государственности и территориальной целостности Арабской Республики. Сирийская сторона выразила признательность Путину за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни.

Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооружённым глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В конце встречи Асад поздравил всех россиян с праздником Рождества Христова. Отмечается, что Путин планирует посетить ещё несколько объектов на территории страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 8 января президент России примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».