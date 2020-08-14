Путин предложил созвать онлайн-саммит по иранской ядерной программе

https://static.news.ru/photo/a0f13e4a-de3d-11ea-b7c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в очередной раз постулировал приверженность Москвы соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана. Российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по этой сделке.

Обращение президента России опубликовано на сайте Кремля. Путин напомнил, что дискуссии по иранскому вопросу в Совбезе становятся всё напряжённее, а ситуация обостряется.

Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Разрабатываются проекты резолюций, направленные на разрушение прежних единогласных решений Совета Безопасности, — отметил президент.

Путин подчеркнул, что принятие СВПД в 2015 году стало крупным достижением политиков и дипломатов, позволившим предотвратить угрозу крупномасштабного вооружённого конфликта. Президент РФ в своём обращении указал, что Россия в 2019 году представила обновленную концепцию безопасности в районе Персидского залива, в которой намечены конкретные шаги по разрешению «клубка проблем в этом регионе».

При выстраивании целостной конструкции безопасности в зоне Персидского залива важно сохранить тот позитивный «багаж», который ценой немалых усилий удалось наработать ранее. С учётом этого предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, — обратился к зарубежным коллегам Путин.

Президент России предложил в ходе саммита, если он состоится, установить параметры совместной работы по формированию в регионе Персидского залива механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Достичь этой цели, по словам Путина, можно с помощью политической воли и созидательной энергии.

Российский лидер призвал зарубежных партнёров внимательно отнестись к этому предложению, так как альтернативой переговорам являются нагнетание напряжённости и потенциальный конфликт. Путин подчеркнул, что поднятый им вопрос — срочный, поэтому в случае готовности политических лидеров к разговору следует оперативно провести согласование повестки дня и определиться со сроками проведения онлайн-саммита.

Как писал NEWS.ru, в июне представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что «евротройка», в которую входят Германия, Франция и Великобритания, до сих пор не предприняла эффективных шагов по сохранению ядерной сделки.