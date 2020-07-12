В Армении прокомментировали ситуацию на границе с Азербайджаном

Вооружённые силы Азербайджана возобновили артобстрел армянских позиций на госгранице в направлении Тавушской области, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По его словам, после двух-трёхчасового перерыва утром 13 июля «противник возобновил провокационные действия».
Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ, — заявил он.
Степанян
Как писал NEWS.ru, 12 июля Минобороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией, проходящей по территории Товузского района. При этом в ведомстве республики заявили, что противник, неся потери, был отброшен назад. Отмечается, что в результате инцидента погибли двое военнослужащих Азербайджана.
В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооружённые силы, применив артиллерию, попытались взять опорный пункт на границе. В Ереване заявили, что потерь с его стороны не было.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Добавьте наши новости в избранные источники