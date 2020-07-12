В Армении прокомментировали ситуацию на границе с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/b361a48e-c4d4-11ea-95dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.am

Вооружённые силы Азербайджана возобновили артобстрел армянских позиций на госгранице в направлении Тавушской области, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По его словам, после двух-трёхчасового перерыва утром 13 июля «противник возобновил провокационные действия».

Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ, — заявил он.

Степанян добавил , что не исключает увеличения потерь в рядах азербайджанских военных.

Как писал NEWS.ru, 12 июля Минобороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией, проходящей по территории Товузского района. При этом в ведомстве республики заявили, что противник, неся потери, был отброшен назад. Отмечается, что в результате инцидента погибли двое военнослужащих Азербайджана.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооружённые силы, применив артиллерию, попытались взять опорный пункт на границе. В Ереване заявили, что потерь с его стороны не было.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.