Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову по случаю Дня независимости. Национальный праздник отмечают в стране 31 августа.
Путин высоко оценил российско-киргизские отношения, охарактеризовав их развитие как динамичное. Он отметил, что партнёрство выстроено на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, сказано в
Российский лидер также указал, что налаженный между двумя странами политический диалог на всех уровнях является содержательным, а сотрудничество в самых различных областях — продуктивным.
Высоко оценил глава государства и партнёрское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов.
Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Киргизией, которое должно развиваться в интересах народов двух стран и обеспечить региональную безопасность и стабильность.
Ранее, как писал News.ru, президент России поздравил с Днём независимости представителей индийский властей.