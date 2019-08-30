https://static.news.ru/photo/62e4d520-cbc5-11e9-b0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову по случаю Дня независимости. Национальный праздник отмечают в стране 31 августа.

Путин высоко оценил российско-киргизские отношения, охарактеризовав их развитие как динамичное. Он отметил, что партнёрство выстроено на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, сказано в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер также указал, что налаженный между двумя странами политический диалог на всех уровнях является содержательным, а сотрудничество в самых различных областях — продуктивным.

Высоко оценил глава государства и партнёрское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов.

Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Киргизией, которое должно развиваться в интересах народов двух стран и обеспечить региональную безопасность и стабильность.

Ранее, как писал News.ru, президент России поздравил с Днём независимости представителей индийский властей.